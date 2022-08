IL SONDAGGIO RISERVATO CONFERMA CHE IL CENTRODESTRA E’ MINORANZA NEL PAESE, MA GRAZIE ALLE DIVISIONI DEGLI AVVERSARI E A UNA LEGGE ELETTORALE DEMENZIALE AVRA’ UNA LARGA MAGGIORANZA



Un ipotetico “campo larghissimo” da Renzi a Fratoianni, come immaginato da Enrico Letta al suo esordio alla guida del Pd, batterebbe la coalizione di centrodestra.

È quanto risulta, scrive Repubblica, da un sondaggio riservato realizzato l’11 agosto, commissionato dal Nazareno e arrivato anche ai partiti alleati.

Secondo la rilevazione, il centrodestra è in leggero arretramento per via del calo di Fratelli d’Italia e di Forza Italia ma si assesta comunque intorno al 45%, una quota, allo stato dell’arte, più che sufficiente per vincere le elezioni e raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento. Anche perchè il centrosinistra nella formazione attuale (Pd+Sinistra italiana/Europa verde+Più Europa+Impegno civico) supererebbe a stento il 30%. Se però la coalizione arrivasse a includere i 5 stelle da un lato, tornati intorno al 13%, e il centro di Matteo Renzi e Carlo Calenda dall’altro, secondo il sondaggio, arriverebbe al 47%, cioè due punti in più degli avversari.

(da agenzie)

Correlati