AL SACERDOTE DMITRY SAFRONOV, CHIERICO A MOSCA, È VIETATO IMPARTIRE BENEDIZIONI, INDOSSARE LA TONACA E PORTARE LA CROCE SACERDOTALE DELLA CHIESA FINO AL 2027



Il capo della Chiesa ortodossa russa, il Patriarca Kirill, ha imposto una sospensione di tre anni al sacerdote che ha tenuto una funzione commemorativa sulla tomba di Alexey Navalny alla fine di marzo, 40 giorni dopo la morte. Lo riporta Meduza.

Al sacerdote Dmitry Safronov, chierico della Chiesa dell’Intercessione della Santa Vergine sulla collina di Lyschikova a Mosca, è ora vietato impartire benedizioni, indossare la tonaca e portare la croce sacerdotale della chiesa fino al 2027, quando il suo futuro sarà rivalutato, ha decretato Kirill.

L’ordine del Patriarca non spiega perché lo abbia sospeso dal condurre le funzioni.

(da agenzie)

