VENTOLA È CANDIDATO ALLE EUROPEE INSIEME ALLA CAPOLISTA “DETTA GIORGIA”, NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD



Francesco Ventola, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale pugliese e candidato alle europee insieme alla capolista Giorgia Meloni nella circoscrizione Sud, è indagato dalla procura di Trani per associazione a delinquere e corruzione elettorale.

Notizia che è stata resa nota dall’ex assessore regionale del Ccd della giunta di Raffaele Fitto nei primi anni Duemila (oggi in +Europa), Andrea Silvestri

Sia Ventola che Silvestri sono residenti a Canosa e sembra che la questione sia maturata per vicende comunali. Il video della conferenza stampa è stato poi rimosso da Facebook.

Ventola ha spiegato di aver ricevuto a febbraio un avviso di proroga delle indagini e che l’inchiesta sarebbe stata aperta dalla Procura di Trani ” come atto dovuto” su “denuncia dell’entourage del stesso Silvestri“.

(da Il Fatto Quotidiano)

