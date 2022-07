SI VANTA DI “RISPETTARE LE SCELTE DI VITA ALTRUI” E I SOCIAL SI SCATENANO



“Oggi è il compleanno della mia mamma che, a differenza di altre mamme, mi ha insegnato a rispettare le scelte di vita di tutti. Bacioni!”. Queste le parole scritte su Twitter da Matteo Salvini.

Il leader della Lega che si vanta di rispettare le scelte altrui ha fatto scatenare i social: su Twitter sono tanti i commenti che scherniscono quanto detto dal leghista.

Nella foto postata da Salvini, un cartellone rosa (probabilmente preparato appositamente per il Pride a Milano) con scritto: “Tranquilla mamma, sono bisex, non leghista”.

Parole che non sono piaciute al leader che ha deciso di commentare, omaggiando il suo rispetto verso le scelte degli altri.

La sua presa di posizione ha però scatenato gli utenti di Twitter.

Ecco alcuni dei tweet pubblicati contro Salvini:

“Cos’hanno in comune Voldemort che dice di rispettare i babbani, Jafar che dice rispettare i poveri, e Salvini che dice di rispettare le scelte del prossimo? Io lo so”.

“Tanti auguri – sinceri- alla sua mamma. Però, senatore, in quei momenti lì – quando le insegnava a rispettare le scelte di vita di tutti – mi pare di poter dire che lei era un filino distratto. Sennò non si capisce”.

“La mamma le avrà insegnato a rispettare le scelte di vita di tutti, ma lei con le sue azioni di ogni giorno dimostra di non aver compreso la lezione”.

“Il cartello è l’unica cosa corretta che ha postato in tutta la sua permanenza sui social. Bene. Prenda spunto”.

(da agenzie)

Correlati