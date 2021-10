LA DENUNCIA DEL GOVERNATORE DE LUCA: “NON PAGHEREMO MAI IL TAMPONE AI NO VAX, VADANO A VACCINARSI GRATIS”



Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento a Industria Felix a Napoli, ha fatto sapere che oggi ha ricevuto un messaggio che lo ha «fatto arrabbiare».

«Mi dicevano che in una scuola di Qualiano ci sono 20 studenti e 7 docenti positivi (al Covid, ndr). Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99 per cento sono figli di genitori non vaccinati».

«Non ho parole – ha tuonato – per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli. Confondere il diritti alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna». Ne ha approfittato per ribadire che la regione è «per vaccinare tutti» e che non è disposta a dare il tampone gratuito ai No vax. «A nessuno», ha detto.

Poi è tornato sulla vicenda con un post su Facebook dove ha fornito anche alcuni dati. «In una scuola di Qualiano sono stati registrati 13 alunni positivi (8 scuola dell’infanzia, 4 elementari, 1 scuola media), e 5 insegnanti – ha scritto – Dalle indagini epidemiologiche è risultato che 19 contatti familiari non erano vaccinati. L’Asl Napoli 2 è intervenuta prontamente per mettere al sicuro tutta la scuola e tutte le famiglie».

«Questo è un esempio drammaticamente lampante di cosa può succedere in presenza di genitori irresponsabili che mettono a grave rischio la salute dei propri figli, e contestualmente quella degli altri alunni che frequentano la scuola, e di intere famiglie. È questo l’atteggiamento irresponsabile e incivile di chi si ostina ancora a non vaccinarsi. E magari pretende che sia lo Stato a pagargli i tamponi. Vaccinarsi tutti!», ha concluso il governatore della Campania.

(da agenzie)

Correlati