IL PIANO PREVEDEVA LA TRASFORMAZIONE DEL TERMINAL “RINFUSE” IN TERMINAL “CONTAINER”: “NON CI CREDE NEANCHE PINOCCHIO CHE CI TENIAMO LE RINFUSE PER TRENT’ANNI”, DICEVA ALDO SPINELLI. E TOTI RISPONDEVA: “GRAZIE DI TUTTO, EH? ALDINO!”… ALTRI DIECI INDAGATI NELL’INCHIESTA, TRA LORO ANCHE PAOLO PIACENZA, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI GENOVA DALL’8 SETTEMBRE 2023



Ci sono almeno altri dieci indagati, oltre ai 25 indicati nell’ordinanza, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Tra questi Paolo Piacenza, dall’8 settembre 2023 commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. E’ indagato per abuso d’ufficio. Gli uffici e la residenza di Piacenza sono stati perquisiti dalla guardia di finanza.

Spuntano anche gli affari attorno alla costruzione della diga foranea, il maxi progetto finanziato dal Pnrr e dal fondo complementare, portati avanti dagli imprenditori Spinelli con l’appoggio del presidente della Liguria, nelle intercettazioni agli atti dell’indagine per corruzione e corruzione elettorale della Procura di Genova sul sistema Toti.

Come riporta l’ordinanza con cui il gip Paola Faggioni ha disposto gli arresti domiciliari per il Governatore ligure e il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani e per Aldo Spinelli, mentre il figlio Roberto è tra i destinatari di misura interdittiva, il reale progetto era riconvertire il Terminal Rinfuse, in “contrasto” con il piano con cui è stata rinnovata per trent’anni la concessione agli imprenditori in cambio di “una mano” al Comitato Toti, “in Terminal container”.

E questo “in previsione della realizzazione della nuova diga foranea, che incrementerà – annota il giudice – i volumi dei traffici di contenitori” .

Un piano questo che però doveva rimanere segreto per “non suscitare la contrarietà e quindi l’ostruzionismo degli altri concorrenti attivi nel Porto di Genova” e che Toti aveva “messo a fuoco” tant’è che in una conversazione telefonica aveva affermato: “non ci crede nessuno che teniamo le rinfuse per trent’anni…. ah ah (NDS ride)…ma non ci crede nessuno…neanche…ma neanche Pinocchio”

E sebbene l’operazione, per dirla con le parole di Cozzani (RPT: Cozzani), “non è nell’interesse di Genova” ma di “privati”, a dicembre venne deliberata la concessione e a seguire i bonifici dal Gruppo Spinelli al Comitato Toti: “Grazie di tutto, eh? Aldino!”, sono le parole del Governatore invitato a prendere un “caffè” prima di Natale.

(da Dagoreport)

