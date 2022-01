IRA DEL PD: NOME GIA’ BOCCIATO… RENZI: ”SHOW INDECOROSO, SALVINI PENSA DI FARE LE AUDIZIONI PER X FACTOR”



Dopo la quarta fumata nera alle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica, stasera Salvini ritorna ul nome dell’ex ministro degli Esteri Franco Frattini

Il leader leghista, che si è opposto all’ipotesi dell’attuale capo del Dis Elisabetta Belloni proporrà il suoi nomi durante il vertice del centrodestra che si terrà stasera alle 21.

Ma il Pd reagisce con durezza: “Siamo tornati al via, abbiamo già manifestato la nostra contrarietà a Frattini. Auspichiamo che questa modalità di lanciare i nomi senza confronto sia finita”, dicono le capogruppo dem, Malpezzi e Serracchiani.

E fonti riferiscono di un Letta “profondamente irritato” di fronte alla provocazione di Salvini. Anche la viceministra grillina Laura Castelli, vicina a Di Maio, avverte: “Con Frattini si spacca la maggioranza, salta tutto”.

“L’indecoroso show di chi ha scambiato l’elezione del presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimostra una sola cosa: bisogna far scegliere il Presidente direttamente ai cittadini. Stanno ridicolizzando il momento più alto della democrazia parlamentare”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi.

(da agenzie)

Correlati