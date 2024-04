GIÀ IN PASSATO LA SUA JAGUAR È STATA AVVISTATA SULLE STRISCE GIALLE PER I DISABILI A BELLEGRA, COMUNE ALLA PORTE DELLA CAPITALE… MA NON ERANO I RADICAL-CHIC AD AVERE AUTO DI LUSSO MENTRE I SOVRANISTI PRENDEVANO IL BUS?



In prima linea a difesa della legalità, ma con il suv in sosta nei parcheggi riservati ai disabili. Il consigliere regionale Flavio Cera, di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità e antimafia, alla Pisana ha lasciato la sua Jaguar F-pace 2.0 d negli spazi riservati ai portatori di handicap.

Il bolide, in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 9 secondi e di toccare i 208 km/h, in passato è stato infatti lasciato sulle strisce gialle anche a Bellegra, piccolo centro della provincia di Roma di cui l’esponente di Fratelli d’Italia è stato consigliere comunale e per due volte sindaco.

Approdato alla Pisana, il consigliere di FdI si è impegnato sul fronte della legalità, andando anche a « scandagliare » le strade e i palazzi di Tor Bella Monaca insieme a don Antonio Coluccia, il sacerdote che lotta contro il traffico di droga nel quartiere. «Vogliamo portare avanti un progetto di lungo termine, e siamo solo all’inizio » , ha assicurato.

Sui parcheggi il consigliere e consulente, da tempo attivo nel settore della sicurezza sul lavoro, sembra però avere qualche problema. Alla domanda sul perché del fiammante suv lasciato negli spazi riservati ai disabili, l’esponente di Fratelli d’Italia ha preferito non rispondere.

(da La Repubblica)

This entry was posted on lunedì, Aprile 22nd, 2024 at 19:55 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.