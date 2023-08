IL PARTITO DELLA MELONI CERCA DI TAMPONARE E ANNUNCIA PROVVEDIMENTI CONTRO IL SUO ESPONENTE: “NO SPAZIO PER RAZZISMO”



“Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così”. È la frase pronunciata durante una diretta televisiva dell’emittente ‘Rete Veneta’ dal consigliere regionale di FdI Joe Formaggio, ex sindaco di Albettone, già noto alle cronache per le esternazioni di stampa razzista.

Formaggio – divenuto famoso anni addietro per aver detto che dormiva “con il fucile sotto il cuscino” – stava partecipando alla trasmissione Focus, quando in uno scambio acceso con un esponente del Pd sul tema dei migranti – riferisce il Corriere del Veneto – se n’è uscito con la frase che ha fatto sobbalzare lo studio.

E mentre gli altri partecipanti al talk lo rimproveravano, l’esponente di Fratelli d’Italia ha tirato dritto: “Oggi – ha aggiunto – sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l’unico bianco. Non mi piaceva e non piace nemmeno alla maggioranza delle persone. Non possiamo fare diventare l’Italia la seconda Africa, non voglio vedere il Veneto con la maggioranza di cittadini di colore scuro”.

La condanna di Donzelli

Immediata la reazione del partito di Giorgia Meloni, che ha deciso di adottare provvedimenti nei confronti di Formaggio. “In FdI non c’è spazio per il razzismo”, dice all’Adnkronos Giovanni Donzelli, braccio destro della leader Meloni e responsabile organizzazione di Via della Scrofa.

“Il colore della pelle – rimarca il parlamentare di Fdi – non indica la cultura o la correttezza di una persona. Pensare di valutare o peggio di discriminare le persone in base al colore pelle è incompatibile con i valori della nostra comunità”. Pertanto, annuncia Donzelli, “attiveremo gli organi competenti per l’analisi di quanto detto da Formaggio e per le dovute conseguenze”.

(da agenzie)

