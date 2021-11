“AL GIORNO D’OGGI SE NON SEI OMOSESSUALE E VACCINATO NON SEI NESSUNO”



In Italia la Lega continua a fare sponda quotidiana a no-vax e complottisti: questa è un’altra storia che mostra proprio questa evidenza.

Lorenzo Gasperini, attualmente consigliere provinciale della Lega a Livorno e consulente legislativo alla Camera per il partito di Matteo Salvini ha scritto su Facebook questo post.

“Un giovane sano che si vaccina dimostra debolezza, paura della morte, creduloneria, infermità intellettuale, facile obbedienza al primo politico che passa e lo minaccia e una psicologia da servo. Tutte caratteristiche che dovrebbero comportare come minimo l’esclusione dalla vita sessuale, come contrappasso naturale”.

Gasperini, che sui social si definisce ‘identitario e toscano’ sui suoi profili è noto per posizioni estreme. Il 27 novembre è comparso un post dove ha scritto: “Al giorno d’oggi se non sei omosex e vaccinato non sei nessuno. Vieni discriminato”.

(da agenzie)

