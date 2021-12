LA FOTO DI FAMIGLIA CON SETTE IMBECILLI ARMATI CHE CHIEDONO DIRETTAMENTE A SANTA CLAUS: “PORTA LE MUNIZIONI”



Un imbecille e reazionario come tanti repubblicani che hanno perso il senso del limite e amano le armi più degli esseri umani.

Un ‘cristiano’ seguace di Trump e dell’estrema destra che per Natale mostra di preferite mitra e pistole invece che impegnarsi per la solidarietà e l’aiuto ai più poveri.

E’ un Buon Natale con il mitra spianato quello che augura, con tutta la famiglia seduta sul sofà davanti all’albero addobbato, il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ai suoi elettori su Twitter. Con una raccomandazione direttamente a Santa Claus: “Porta le munizioni”.

Ed è scoppiata la bufera politica, dal momento che il tweet arriva all’indomani dell’ultima strage delle armi in Michigan, ad opera di un 15enne che ha ucciso quattro studenti in una scuola superiore.

Tra i primi a commentare il post Fred Guttenberg, attivista contro la violenza armata, che ha postato una foto di sua figlia di 14 anni che è stata uccisa durante la sparatoria alla scuola Parkland del 2018 in Florida, insieme all’immagine della sua lapide.

“Dato che condividiamo le foto di famiglia, ecco le mie – ha scritto Guttenberg. – Una è l’ultima foto che ho scattato a Jaime, l’altra è dove è sepolta a causa della sparatoria alla scuola di Parkland”. Concludendo: “Anche l’assassino della scuola del Michigan e la sua famiglia erano soliti scattare foto come le tue”.

