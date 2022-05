SI TRATTA DI UNA DELLE IMBARCAZIONI UTILIZZATE DA PUTIN PER ISPEZIONARE LA FLOTTA, PRONUNCIARE DISCORSI OPPURE PER SFILARE DURANTE LE PARATE



L’Ucraina ha distrutto la speciale “nave da parata” che Putin utilizza per ispezionare le sue flotte navali. Lo ha comunicato l’esercito ucraino. Secondo quanto riferito, una nave da pattuglia di classe Raptor e di colore bianco è stata abbattuta da una bomba a guida laser sganciata da un drone Bayraktar TB2 vicino a Snake Island, nel Mar Nero.

Il presidente russo ha utilizzato una barca del genere con la designazione 001 per le ispezioni della flotta a Sebastopoli e a San Pietroburgo, oppure per alcuni discorsi o alcune parate militari.

La marina ucraina ha condiviso sul suo canale Facebook le riprese effettuate dai droni in volo

Se confermata, sarebbe la terza motovedetta russa ad essere abbattuta, dopo che in attacchi simili sono stati distrutti altri due Rapton. La Russia, a quanto si dice, avrebbe finora schierato otto navi della classe Raptor, di cui cinque distrutte dagli ucraini.

Le forze armate ucraine hanno distrutto anche un mezzo da sbarco di classe Serna con a bordo un sistema missilistico terra-aria Tor sospettato di prendere di mira Snake Island, a circa 125 chilometri a sud di Odessa.

Il canale Telegram Ukraine Now ha riferito: «Abbiamo ricevuto informazioni che una delle barche distrutte del tipo Raptor nell’area di Snake Island era la barca da parata di Putin».

La nave si distingue «per il colore bianco del suo scafo» (mentre quelle da “guerra” sono dipinte con i colori della mimetica). La nave del leader del Cremlino è una «barca da parata appositamente attrezzata con il numero di coda 001», afferma il rapporto. «A bordo, il dittatore russo Vladimir Putin ha ospitato più volte parate militari a San Pietroburgo e Sebastopoli».

(da agenzie)

Correlati