Il media filogovernativo russo Izvestia ha diffuso l’immagine – sgranata – di un documento attribuito al Ministero della Difesa ucraino, ma questo contiene diversi errori

Circola un presunto documento segreto nel quale il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, avrebbe ordinato la distruzione dei presunti documenti compromettenti che proverebbero l’esistenza dei biolaboratori che, secondo la narrazione diffusa dai filorussi, sarebbero gestiti in accordo con gli Stati Uniti per creare armi biologiche.

Non solo, viene citata anche la società Metabiota che viene associata a sua volta con Hunter Biden, figlio del Presidente degli Stati Uniti. A diffondere il documento è stato il sito filogovernativo russo Izvestia attraverso il proprio canale Telegram lo scorso 14 giugno 2022, ma risulta contenere diversi errori.

Per chi ha fretta

Il documento diffuso dal media filogovernativo russo Izvestia è molto sgranato e di pessima qualità, elementi che permettono di nascondere eventuali errori commessi dalla manipolazione di un programma di fotoritocco.

I riferimenti alle norme ucraine risultano sbagliati.

Il modo in cui vengono riportati gli indirizzi risulta scorretto e non corrispondente all’ucraino.

Non è la prima volta che vengono diffusi documenti contraffatti e tradotti dal russo all’ucraino, in malo modo come nel caso in esame.

Gli errori russi del documento

A verificare il documento sono stati i colleghi di Insider lo scorso 15 giugno 2022. Nella loro analisi, sono stati riscontrati diverse anomalie che riconducono a un documento inizialmente scritto in russo e poi tradotto in ucraino

In alto a destra viene riportata la dicitura «п.1.13ВДТ-2020», un riferimento a un’ordinanza pubblica del 2020 dei Servizi di sicurezza dell’Ucraina riguardo le informazioni che costituiscono segreto di Stato. Ciò che risulta anomalo è non esiste un paragrafo 1.13 nel documento.

Esiste un paragrafo 1.1.3, come evidenziato da Insider, ma questo riguarda i documenti relativi al comando e la gestione delle forze armate, non di istituzioni mediche.

Tra i principali errori c’è quello relativo all’indirizzo in alto a destra, dove la scritta «via» viene riportata con la parola «ул» e non con la versione ucraina «вул», come correttamente riportato nei documenti e nei siti ufficiali. Cercando l’indirizzo della sede dei Servizi di sicurezza dell’Ucraina («Служба безпеки України») possiamo notare questa differenza

Ulteriore anomalia è presente nell’indirizzo dei Servizi di sicurezza dell’Ucraina: la parola «sicurezza» («безпеки») è scritta in maiuscolo («Безпеки»), mentre questa viene riportata in minuscolo nei documenti ufficiali.

Conclusioni

Il documento diffuso dal media filogovernativo russo Izvestia, oltre ad essere estremamente di bassa qualità (impedendo l’individuazione di eventuali modifiche con un programma di fotoritocco), presenta diversi errori che indicano come lo stesso sia stato tradotto dal russo all’ucraino. I riferimenti alle norme ucraine, inoltre, risultano sbagliati per il tipo di documento e le presunte intenzioni.

(da Open)

