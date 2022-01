“E’ UN COGLIONE, VEDRAI CHE LA FARA’ PURE FRANCA“



L’ultimo colpo inferto alla notorietà di Djokovic è arrivato da “Channel 7” una delle tv australiane più conosciute e seguite per le notizie in diretta, dove i due conduttori sono stati colti a esprimere pareri decisamente poco professionali nei confronti del tennista.

In questo contesto ostile che si sta vivendo in Australia nei confronti di Nole, si incornicia alla perfezione ciò che è avvenuto negli studi di ‘Channel 7′ una delle tv di news più seguite nel Paese. Rebecca Maddern, giornalista che conduce insieme al collega Mike Amor l’edizione delle 18:00, è stata pizzicata da un fuorionda in cui esterna il proprio pensiero sull’intera vicenda. I due, ignari di essere registrati, si lasciano andare ad un libero sfogo, scagliandosi contro Novak Djokovic in uno scambio di battute poi finito alla gogna del web.

Rebecca Maddern: “Comunque la si guardi, Novak Djokovic è un bugiardo, subdolo, uno str**zo”.

Mike Amor: “È un cogl**ne”.

RM: “Come in qualsiasi modo tu lo guardi, è un peccato che tutti gli altri gli si sian

accalcati intorno”

MA: “Questo è tutto, voglio dire che è uno str**zo.”

MA: “Ha trovato una fottuta scusa e poi è caduto sulle sue bugie del c***o. È proprio quello che è successo”.

MA: “Penso che la farà franca.”

RM: “Oh, certo… la farà franca”.

MA: “Penso che la maggior parte delle persone oneste direbbe “Guarda, il ragazzo è uno str**zo”. Hanno fatto la cosa giusta, lui non lo so”.

RM: “No. Non credo.”

Il tutto è diventato immediatamente virale, pubblicando il video sui social con i due conduttori messi alla berlina dagli utenti che non hanno tenuto in considerazione di un dialogo – seppur più che colorito – di natura comunque privata e che non doveva essere divulgato.

Tanto da far scendere in campo anche Craig McPherson, direttore delle notizie di ‘Channel 7′ che ha confermato che è in corso un’indagine per scoprire chi ha fatto trapelare la registrazione: “Pubblicare la registrazione è illegale, riguardava una conversazione privata tra due colleghi. Un atto subdolo e codardo, fatto in violazione della legislazione sui dispositivi di ascolto, il cui autore, una volta trovato, sarà di conseguenza giudicato”.

Anche un altro vertice del canale, l’amministratore delegato di Seven Melbourne, Lewis Martin, ha ribadito la volontà di andare fino in fondo: “Beh, è deludente. È una conversazione privata. È stato registrato e distribuito illegalmente. Posso assicurare che non lasceremo nulla di intentato per scoprire come sia successo”.

(da agenzie)

Correlati