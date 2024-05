IL GIORNALISTA NON CE L’HA FATTA A NON REAGIRE: “E’ UN SOTTOSVILUPPATO, UN IMBECILLE ASSOLUTO”… “MI SCUSO SOLO PER UNA PAROLA CHE NON DOVEVO DIRE, MA PER ME E’ COME DIRE COGLIONE”



«Se mi stanno registrando con un video nascosto ribadisco che secondo me Giovanni Donzelli è un sottosviluppato, se mi mandate in onda sono contento, non ne posso più di sentire questo imbecille assoluto, è una roba insopportabile. Imbecille politico eh, altrimenti mi querela pure per un fuorionda». I celebri fuorionda catturati da Striscia la notizia, e che tra le vittime recenti illustri ha anche l’ex compagno della premier Meloni, il giornalista Andrea Giambruno, questa volta colpiscono Andrea Scanzi. E il suo sfogo durante l’intervento del deputato di Fratelli d’Italia in una puntata della trasmissione di Rete 4 È sempre cartabianca. Il giornalista del Fatto Quotidiano, in collegamento con la trasmissione, attacca e insulta Donzelli a telecamere staccate. Ma si lascia andare anche a un grave epiteto, che viene censurato anche dal tg satirico. Non solo, nello stesso fuorionda è lo stesso Scanzi a scusarsi: «Ho detto una parola che non dovevo dire, la parola ***** non va detta, le altre le confermo. Quella non la dico, è politicamente scorretta. Noi la usiamo in un altro modo, per noi è per dire è un co***one. Invece ha un significato molto diverso quindi è brutto se lo dici a una persona».

(da Open)

