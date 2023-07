TORNANO LE BADANTI, PORTE APERTE A IDRAULICI, ELETTRICISTI E AUTISTA… LA PRESSIONE DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE A CUI SERVE MANODOPERA HA COSTRETTO IL GOVERNO A UNA APERTURA CHE NON PIACERA’ AL LORO ELETTORATO



E’ stato un blitz e, di certo, non è stato un caso. Il tanto atteso decreto flussi, annunciato in quelle che poi si sono rivelate le attuali dimensioni (500.000 posti in tre anni) mesi fa dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida poi costretto a smentire se stesso, è stato approvato dal consiglio dei ministri giovedì sera. In sordina, senza che trapelasse che all’ordine del giorno c’era il provvedimento la cui portata è certamente senza precedenti in Italia.

Il governo dà il via libera all’ingresso di altri 40mila lavoratori stranieri per il lavoro stagionale nell’agricoltura e nel settore turistico alberghiero, allargando i numeri già record stabiliti con il decreto flussi dello scorso dicembre. Il Consiglio dei ministri ha allargato le maglie “avendo preso atto che le domande d’ingresso per lavoro sono risultate in eccesso rispetto alle quote autorizzate” e gli ingressi saranno ‘pescati’ proprio dalle domande già presentate nel click-day del marzo scorso.

Non solo: perché in via preliminare è stato approvato anche un Dpcm che programma i flussi nel triennio 2023-2025. La previsione? Altri numeri record, che comunque non basteranno a soddisfare il fabbisogno, come preannuncia lo stesso comunicato al termine della riunione dei ministri. Il governo prevede infatti un totale di “452.000 ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833.000 unità”.

Nello specifico verranno autorizzati ulteriori 136mila ingressi nel 2023, seguiti da numeri crescenti per gli anni a venire: 151mila nel 2024 e 165mila nel 2025.

Vengono inoltre estese le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti: insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, ovvero colf e badanti.

Vengono inoltre aggiunti i “lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca”. Si confermano, si legge nel comunicato, per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale i settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale. Per il lavoro subordinato stagionale, invece, restano ovviamente i settori agricolo e turistico-alberghiero.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Luglio 7th, 2023 at 20:07 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.