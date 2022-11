“AVER DETTO CHE È STATO TUTTO IDEOLOGICO È UNO SCHIAFFO AL 95% DEGLI ITALIANI E AL 99,3% DEI MEDICI ITALIANI CHE SI SONO VACCINATI. PERCHÉ È COME ‘SIETE DEI CRETINI, HANNO FATTO BENE QUELLI A NON VACCINARSI’”



Il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite a “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv, ha criticato le parole pronunciate in conferenza stampa dalla neopremier e ha detto che questo “è il modo peggiore in cui si potesse cominciare”.

“Aver detto oggi – spiega Bassetti – facendo di tutta l’erba un fascio, che è stato tutto ideologico e che oggi invece si vuole fare tutto di scientifico è un errore clamoroso che non andava fatto. Perché c’è stato qualche errore e io sono stato il primo a metterlo in luce. Abbiamo fatto lockdown troppo lunghi, abbiamo chiuso le scuole quando andavano riaperte, abbiamo sbagliato a mettere troppo a lungo l’obbligo delle mascherine.

Ma aver detto che è tutto sbagliato, ivi compresa la politica vaccinale, che invece deve essere vista come un fiore all’occhiello del nostro Paese, è un errore clamoroso. E io mi auguravo non si commettesse perché sa molto di resa dei conti ed è uno schiaffo pensante al 95% degli italiani che si sono vaccinati. Ed è un altrettanto schiaffo al 99,3% dei medici italiani che si sono vaccinati. Perché è come ‘siete dei cretini, hanno fatto bene quelli a non vaccinarsi’. È un errore clamoroso che io sinceramente non mi sarei mai aspettato. È il modo peggiore in cui si potesse cominciare”.

“Io sono perfettamente – continua Bassetti – d’accordo che una commissione di inchiesta per far luce su quello che è successo, sulle cose fatte bene e le eventuali cose fatte male, fosse utile. Ma non posto in questo modo, come una resa dei conti. Perché una resa dei conti finisce per avere come anello debole sempre i sanitari. Medici, infermieri, chi in questi mille giorni, pancia a terra, ha lavorato per il sistema, per gli italiani per i cittadini. E buona parte delle misure che sono state prese sono contro di loro. Nel momento in cui vai a dire che da domani non ci sarà più l’obbligo vaccinale per gli operatori evidentemente vai dicendo che quello che è stato fatto nel 2021 è un errore. Oggi possiamo anche dire che è giusto che non ci sia più l’obbligo vaccinale per i sanitari perché la situazione è cambiato, ma non possiamo dire che era sbagliato”.

(da Radio Cusano Campus)

