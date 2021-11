IL SINDACO: “SIAMO OLTRE IL 100% PERCHE’ ABBIAMO VACCINATO ANCHE PERSONE CHE VENGONO DA VILLAGGI VICINI”



In un periodo storico in cui i no vax cercano di lasciare il proprio segno, in Italia si erge un paesino siciliano con il 104% di vaccinati contro il Covid. A celebrare oggi l’exploit di Palazzo Adriano, Comune di 2.100 abitanti nell’area metropolitana di Palermo, è il Guardian.

“Sembra una statistica impossibile, ma qui sono state vaccinate anche persone che non sono ufficialmente residenti o provenienti dai villaggi vicini”, ha raccontato con orgoglio il sindaco, Nicolò Granà.

Il segreto del successo di questa comunità, dove è stato girato il film “Nuovo Cinema Paradiso”, sta nel fatto che qui si conoscono tutti e molti sono imparentati. Il sindaco e i suoi assessori hanno incoraggiato i concittadini, è stato creato un gruppo WhatsApp per rispondere alle domande.

“Al centro vaccinale c’era un’aria di festa. La gente ha capito che il vaccino era uno scudo a protezione della comunità”, ha spiegato il sindaco.

