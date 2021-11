DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E ALLONTANATO DA CASA



Lui, un fervente no vax, deciso a tutto – perfino a licenziarsi – pur di non farsi somministrare il vaccino anti-covid. Lei invece si era fatta immunizzare, e stava pensando di farlo fare anche al loro figlio.

Così a Torino un uomo ha dato in escandescenze nel quartiere Mirafiori e due agenti di polizia sono dovuti intervenire per sedare una lite, l’ennesima, all’interno dell’appartamento.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini, allarmati dalle grida e dai rumori provenienti dalla casa. Il marito aveva preso malissimo la decisione di sua moglie di farsi somministrare il vaccino, e da quel momento le discussioni sono aumentate, fino a giovedì sera quando l’uomo in preda alla rabbia ha scaraventato a terra due decoder televisivi. Aveva perfino intimato a sua moglie di non uscire più di casa, ed è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

I tentativi di farlo ragionare si sono sempre rivelati inutili: davanti alle minacce la donna aveva invitato il marito a lasciare l’abitazione e a sistemarsi altrove, ma lui ha risposto avvertendo che avrebbe sfasciato tutto e dato fuoco alla casa.

Nei suoi confronti, con la denuncia, è stato disposto l’allontanamento d’urgenza. La sua avversione al vaccino era talmente forte che, come detto, era disposto perfino a licenziarsi pur di non farsi somministrare il farmaco.

Aveva anche intimato alla moglie di fare la stessa cosa per cambiare vita, per poi iniziare a denigrarla per la sua scelta. L’ipotesi di far vaccinare anche suo figlio, rendendolo di fatto l’unico non immunizzato della famiglia, deve averlo fatto sentire in minoranza, scatenando la sua rabbia.

(da agenzie)

