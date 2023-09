UN’INCHIESTA DEL “MANIFESTO” SCOPRE POSSIBILI FRODI NEGLI ANNI IN CUI E’ STATO PRESIDE DI FACOLTA’



Il riciclo delle immagini è uno dei metodi più utilizzati per truccare le ricerche scientifiche. E pare che anche il ministro Orazio Schillaci, probabilmente per distrazione, sia finito nel tranello.

A raccontare la vicenda è Il Manifesto, che parla di alcune pubblicazioni «sospette» risalenti al periodo tra il 2018 e il 2022, quando Schillaci è stato prima preside della facoltà di Medicina dell’università di Tor Vergata e poi rettore. Il quotidiano diretto da Andrea Fabozzi ha utilizzato il software ImageTwin per identificare le anomalie negli studi del gruppo di ricerca guidate da Schillaci.

Lo strumento, sviluppato da una start-up austriaca, permette di confrontare una figura con una banca data di milioni di immagini nella letteratura scientifica, così da poter rintracciare eventuali duplicati o ritocchi.

Le pubblicazioni

Nei cinque anni in cui Schillaci ha lavorato all’università di Tor Vergata, scrive Il Manifesto, sono almeno una decina le pubblicazioni con «immagini sospette». Uno dei casi più problematici riguarderebbe una ricerca pubblicata nel 2021 da un gruppo di lavoro dello stesso Schillaci. Nel paper in questione viene presentata un’immagine relativa a cellule di tumore alla prostata. Quell’immagine però era già stata usata nel 2019 in un’altra pubblicazione, riferita però a cellule tumorali al seno. Ma episodi simili compaiono anche in altri studi scientifici pubblicati da gruppi di lavoro in cui Schillaci compare «come ideatore, supervisore, autore della prima stesura e responsabile della gestione dei dati», scrive Il Manifesto. Il quotidiano ha contattato uno degli scienziati dell’ateneo romano, che ha ammesso gli errori e ha parlato di «incidenti di percorso».

La risposta

Il ministro della Salute, invece, ha replicato così: «Apprendo da voi in questo momento la notizia, non ne avevo conoscenza. Non sono esperto di microscopia elettronica, mi sono fidato di chi ha fornito quelle immagini. Verificheremo se effettivamente ci sono degli errori».

(da Open)

