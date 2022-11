LE PRIME INDAGINE ESCLUDONO L’INTENZIONE DI COLPIRE LA POLONIA



Il missile caduto in territorio polacco che ieri ha provocato la morte di due persone sarebbe stato lanciato dalla contraerea dell’Ucraina in risposta a un bombardamento russo.

Lo hanno dichiarato tre funzionari americani protetti dall’anonimato all’agenzia di stampa Associated Press.

Nella notte il presidente americano Joe Biden aveva definito «improbabile» che il missile, caduto presso il villaggio di Przedwodow, fosse partito dalla Russia.

Secondo l’agenzia Dpa proprio Biden avrebbe detto agli altri leader del G7 che il missile era ucraino, parlando del sistema S-300 in dotazione a Kiev. Il presidente della Turchia Erdogan ha parlato invece di un «possibile errore tecnico”

A chiarire quanto è la Nato: «Gli esiti preliminari delle indagini dicono che l’incidente è stato provocato da un missile di difesa anti-aerea ucraino» e «non risultano indicazioni che si sia trattato di un attacco deliberato in Polonia», ha dichiarato il segretario generale Jens Stoltenberg, sottolineando che a Russia è comunque responsabile dell’«incidente» perché «è avvenuto a causa della guerra che ha scatenato». Nel corso della riunione del Consiglio Atlantico, il segretario ha aggiunto che la Nato «farà quanto necessario per difendere i suoi alleati» ma «non è parte del conflitto ».

(da agenzie)

