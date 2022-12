LE CRITICHE DEL BLOGGER RUSSO DOPO AVER VISITATO LA ZONA DEL CONFLITTO



Guerra in Ucraina, Putin alla sua destra ha revanscisti peggiori di lui. Alcuni ufficiali russi non sono contenti del presidente Vladimir Putin e dei vertici militari a causa della cattiva gestione della guerra. A sostenerlo – riporta Sky News – è l’influente blogger russo nazionalista ed ex ufficiale dell’Fsb Igor `Strelkov´ Girkin, dopo aver visitato la zona del conflitto.

Secondo quanto riferito, Girkin – che ha aiutato la Russia ad annettere la Crimea nel 2014 e poi a organizzare milizie filo-russe nell’Ucraina orientale – ha detto che c’era del malcontento nei confronti dei vertici. In un video di 90 minuti che analizza l’esecuzione della guerra da parte della Russia, il nazionalista russo ha affermato che «la testa del pesce è completamente marcia» e che l’esercito russo ha bisogno di riforme e di un apporto di persone competenti che potessero condurre una campagna militare di successo.

Alcuni a medio livello delle forze armate hanno espresso la loro insoddisfazione nei confronti del ministro della Difesa Sergei Shoigu e persino di Putin, ha riferito Girkin, che a novembre è stato condannato all’ergastolo da una Corte olandese per l’abbattimento del volo MH-17 della Malaysia Airlines, e sulla cui testa Kiev ha posto una taglia di 100.000 dollari con le accuse di tortura, omicidio e attività terroristica.

«Non sono solo io … le persone non sono affatto cieche e sorde: le persone di livello medio non nascondono nemmeno le loro opinioni che, come posso dire, non sono del tutto lusinghiere nei confronti del presidente o del ministro della Difesa», ha dichiarato Girkin, che non è nuovo alle critiche verso il governo per le performance russe nell’invasione dell’Ucraina.

Il ministero della Difesa russo non ha commentato fedelissimo di Putin, per le sconfitte sul campo di battaglia che la Russia ha subito durante la guerra.

(da Globalist)

