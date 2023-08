FREGARE IL FISCO È SEMPLICE. ANCHE PERCHÉ I CONTROLLI SONO A CARICO DEI COMUNI, CHE HANNO LE CASSE VUOTE E GLI ORGANICI ALL’OSSO



Il canovaccio dell’italica furberia è quello del marito residente in città, della moglie o del figlio nella seconda casa al mare o in montagna e di un intero nucleo famigliare che così sfugge alle maglie del fisco senza versare un solo centesimo di Imu allo Stato e ai Comuni.

Un malcostume che per Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem, l’Unione nazionale Comuni, comunità e enti montani, merita una riflessione quanto mai urgente, proprio ora che il governo sta mettendo mano alla riforma del Fisco.

«Anche perché – è la stima di Bussone – le mistificazioni e le truffe sulle residenze fittizie per non pagare le imposte oscillano tra il 15 e il 25% a seconda delle località. Un danno da milioni di euro per il quale si sarebbero dovute trovare delle contromisure proprio nella delega fiscale. Esecutivo e Parlamento devono approvare regole più dure, e devono farlo adesso».

Nel luglio di due anni fa la tenenza della Guardia di finanza di Bardonecchia, comandata dal luogotenente Marco Bargagli, scovò 160 falsi residenti nei Comuni della Via Lattea in Alta Val Susa – da Sestriere a Oulx, da Cesana a Pragelato fino a Claviere e Sauze – con più di mezzo milione di Imu recuperato e una percentuale di evasione addirittura del 90% rispetto ai controllati.

A Bordighera, la polizia locale aveva condotto una serie di accertamenti incrociati che in pochi mesi avevano portato alla cancellazione di 150 persone dall’elenco dei residenti per dichiarazioni mendaci per eludere il pagamento dell’imposta sulla seconda casa. Addirittura due coppie avevano inscenato altrettante finte separazioni pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto.

Il problema è che l’evoluzione della giurisprudenza non sempre aiuta forze dell’ordine ed enti locali nel già non semplice compito dell’accertamento di eventuali abusi. Dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale del 31 ottobre del 2022, ai fini dell’ottenimento della residenza non si fa più riferimento al nucleo famigliare.

Una sentenza che appunto consente a due coniugi, anche se separati di fatto, di vivere uno in città e l’altro nella seconda casa in una località di villeggiatura, senza pagare l’imposta municipale unica per alcuno dei due immobili.

L’onere della prova e dei controlli è comunque scaricato sempre sui municipi o le forze dell’ordine, «ma tutti conosciamo le difficoltà di organico e di bilancio di amministrazioni dove spesso è il sindaco ad assolvere alle funzioni di un personale che semplicemente non c’è» ricorda Bussone.

Per questo, secondo il presidente nazionale dell’Uncem bisognerebbe procedere prima con una radicale riforma della fiscalità locale per garantire ai Comuni le risorse necessarie per un’attività accertativa che non è più rinviabile, anche per dimostrare al governo quanto sia necessaria una stretta sul malcostume delle residenze fittizie.

«Ad esempio – suggerisce – lasciandoci il gettito sulle seconde case o dell’Imu categoria D sui fabbricati agricoli. Con le risorse adeguate allora sì che i sindaci potrebbero fare la propria parte, potendo contare sull’azione di un vero ufficio tributi e assumendo vigili che possano procedere con azioni a domicilio per assicurarsi che le abitazioni siano abitate in maniera continuativa, o incrociando i dati dei contatori dell’acqua e dell’energia elettrica o ancora calcolando la produzione dei rifiuti».

(da La Stampa)

This entry was posted on martedì, Agosto 8th, 2023 at 20:40 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.