SCOPERTI 2.530 CASI DI FRODE SULL’IVA PER UN VALORE DI OLTRE 2 MILIARDI: TRUFFE BASATE SU FATTURE FALSE E SOCIETÀ “FANTASMA” O DI COMODO… DENUNCIATI ANCHE 800 DATORI DI LAVORO CHE HANNO IMPIEGATO SEIMILA LAVORATORI IN NERO O IRREGOLARI



Ammonta a circa 777 milioni di euro il patrimonio sequestrato nei confronti di grandi evasori in Lombardia mentre le proposte di sequestro avanzate alle diverse Procure della Repubblica ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro. E’ uno dei dati del bilancio operativo dei reparti della Guardia di Finanza lombarda resi noti oggi in occasione delle celebrazioni per il 249mo anniversario della fondazione del corpo.

Tra gennaio 2022 e maggio 2023, le Fiamme Gialle hanno proseguito e rafforzato l’azione di contrasto sia all’utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici nazionali e comunitari finalizzati a sostenere la ripresa economica, sia ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale nonché ai fenomeni di evasione fiscale più pericolosi, che sottraggono risorse alla crescita e allo sviluppo.

Infatti, si legge in una nota, sono stati 2.471 i reati fiscali scoperti a carico di 3.568 soggetti denunciati, di cui 167 arrestati. Nel contrasto alle frodi Iva organizzate, basate su fatture false, società “fantasma” e di comodo, sono stati scoperti 2.530 casi, con un’imposta evasa per circa 2,1 miliardi di euro.

In considerevole aumento i casi di frodi fiscali basate sulla compensazione di crediti fiscali inesistenti o non spettanti con debiti fiscali reali: denunciati 479 responsabili, di cui 39 arrestati, con il sequestro di beni e disponibilità finanziarie illecitamente accumulati per circa 1,2 miliardi di euro

Nel contrasto all’economia sommersa sono stati individuati 1.053 soggetti sconosciuti al Fisco (evasori totali), nonché 778 datori di lavoro che hanno impiegato 5.908 lavoratori in “nero” o irregolari. Inoltre riguardo alle indebite percezioni del “reddito di cittadinanza”, sono stati eseguiti 2.042 interventi, di cui 1.821 sono risultati irregolari, consentendo di accertare una frode per le casse dello Stato di circa 15,3 milioni di euro tra contributi indebitamente percepiti e richiesti, con la denuncia di 1.553 persone. Infine ci sono le denunce nei confronti di 354 persone per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione e, di queste, 40 sono state arrestate.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Giugno 23rd, 2023 at 20:06 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.