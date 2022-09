GIA’ CHE CI SIAMO PERCHE’ NON FERMIAMO ANCHE LE VOLANTI E LE GAZZELLE COSI’ RISPARMIAMO LA BENZINA? VIA LIBERA AI DELINQUENTI CHE POSSONO COSI’ PROGRAMMARE REATI AL TELEFONO: E’ IL CONCETTO DI LEGALITA’ DEI SOVRANISTI



Vista la crisi economica, “si può risparmiare sulle intercettazioni telefoniche che costano duecento milioni di euro”.

Questa la singolare proposta di Carlo Nordio, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia per le elezioni politiche del 25 settembre.

Secondo l’ex magistrato le intercettazioni telefoniche ambientali fanno parte dei grandi sprechi che ci sono nel mondo della giustizia e che consumano fondi “con i quali si potrebbero assumere segretari e cancellieri per accelerare il corso dei processi” aggunge.

L’ex magistrato sottolinea poi che si batterà per un processo più garantista. “Porterò in Parlamento la situazione dei tribunali del Veneto – aggiunge – che è estremamente critica per mancanza di magistrati e personale ausiliario”. “Le mie idee sono chiare – conclude – processo più garantista, giustizia più rapida e soprattutto la certezza della pena e della presunzione d’innocenza”.

(da agenzie)

Correlati