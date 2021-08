NEL SONDAGGIO DEMOS SUPERA DI POCO LETTA



Gli elettori del Pd “innamorati” di Giuseppe Conte. È quanto emerge da un sondaggio Demos per la Repubblica.

Infatti alla richiesta di esprimere un giudizio sui vari leader, l’ex premier si posiziona al primo posto come gradimento per l′87% del popolo dem.

Seguono Enrico Letta con l′86%, Dario Franceschini con l′84% e Nicola Zingaretti con il 79%.

Tra gli elettori del Movimento 5 stelle invece Conte spopola con il 91% del gradimento, a seguire Luigi Di Maio con il 73%. Beppe Grillo è terzo con il 30%.

Per i grillini l’esponente dem più amato è l’ex segretario Zingaretti con il 47%, poi Letta con il 41% e Franceschini con il 37%.

(da agenzie)

