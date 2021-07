“ERA UN MAROCCHINO, PUNTO. OGGI IL MONDO E’ UN POSTO UN PO’ PIU’ PULITO”….”LA VITTIMA E’ L’ASSESSORE ARMATO CHE AVRA’ LA VITA ROVINATA DA QUESTO RIFIUTO UMANO”



“Chi era il marocchino ucciso l’altro giorno a Voghera? Nessuno”. Anzi, “un autentico rifiuto umano”.

Sono le parole pronunciate da un consigliere comunale di Porcari, in provincia di Lucca, Massimo Della Nina, che hanno scatenato una bufera di polemiche e la dura reazione del sindaco della cittadina.

Porcari, consigliere di opposizione e appartenente alla lista civica “La Porcari che vogliamo” sostenuta dal centrodestra alle amministrative del 2017, ha pubblicato su Facebook un post su quanto accaduto alcuni giorni fa nel Comune di Voghera, dove l’assessore alla sicurezza Massimo Adriatici ha sparato un colpo di pistola contro Youns El Boussettaoui, cittadino marocchino di 39 anni, uccidendolo.

Le dichiarazioni shock del consigliere comunale

“Vediamo di fare chiarezza sulla vicenda e capire chi era il marocchino ucciso a Voghera”: inizia così il post del consigliere. “Si da il caso che fosse marocchino. Si può dire o qualcuno si offende? Era un marocchino. Punto. Ora spostate pure l’attenzione sull’assessore armato che avrà, lui sì, la vita rovinata da questo autentico rifiuto umano”.

Non solo, Della Nina ha anche aggiunto: “Oggi, il mondo è un posto un po’ più pulito. E se proprio lo volete fare, indignatevi per un carabiniere ucciso in servizio o per un padre di famiglia ammazzato dalla mafia. Non per questa feccia. Lo ripeto, l’altro giorno a Voghera, non è morto nessuno»

(da agenzie)

