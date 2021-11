UN’ALTRA COLLEGA HA INVECE PURE IL CORAGGIO DI DIFENDERLO… LA MELONI ASPETTA LA BEFANA PER CACCIARE ENTRAMBI? O LE DONNE DI FDI DEVONO TUTTE ISCRIVERSI A UN MANEGGIO?



“Posso dire che due palle con ste propagande per la violenza verso la donna? Sembra sia tutto a senso unico. Se gli uomini sono così tremendi, scopatevi i cavalli. Facile”. Si esprime così Luca Valentini, già candidato alla ultime elezioni Comunali di Trento nella lista di Fratelli d’Italia e nominato successivamente fra i commissari della Commissione cultura della circoscrizione Gardolo.

La frase dell’esponente di Fratelli d’Italia arriva quando mancano pochi giorni al 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Peraltro anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, è stato recentemente contestato da movimenti e opposizioni per via delle politiche portate avanti dalla maggioranza che governa il Trentino (di cui fa parte anche Fdi) considerate troppo blande, se non addirittura ostili, nei confronti della lotta alla violenza contro le donne.

Oltre al post sessista (che ha trovato l’apprezzamento di Carolina Roat sempre candidata con Fratelli d’Italia), spunta anche un’immagine contro il Green pass che vede il presidente del Consiglio, Mario Draghi, vestito da nazista con la divisa delle Ss.

Si tratta dell’ennesima strumentalizzazione sulla questione che arriva da un esponente di Fratelli d’Italia dopo che Silvia Farci, iscritta al partito di Giorgia Meloni e presidente del circolo “Donna coraggio”, aveva evocato i campi di concentramento per attaccare la celta di chiedere il Green pass per accedere ai mercatini di Natale.

Non è un mistero che molti esponenti di Fratelli d’Italia siano contrari a vaccini e certificazione verde, così come il fatto che l’estrema destra partecipi alle manifestazioni dei No-vax.

Laura Tondini per esempio, fra i volti più riconoscibili delle proteste di piazza Dante contro il Green pass ha postato una sua foto con la felpa del Baluardo, la sede di Casapound Trento che si trova in via Marighetto.

Un post sessista, oltraggioso, volgare. A pubblicarlo un esponente di Trento di Fratelli d’Italia. La denuncia di quanto scritto su Facebook arriva da una collega di partito, Alessia Ambrosi. “Ieri è successa una cosa gravissima – scrive sul suo profilo social – un esponente trentino del nostro partito, Luca Valentini, ha rivolto frasi ingiuriose contro le donne, ha usato parole imperdonabili e indegne, ha detto che la battaglia contro la violenza sulle donne è una sciocchezza aggiungendo, cito testualmente, ‘Care donne, se gli uomini non vi vanno bene allora scopatevi i cavalli'”.

Alessia Ambrosi:

“Ieri è successa una cosa gravissima. La cosa grave, gravissima, è che un esponente trentino del nostro partito, Luca Valentini, ha rivolto frasi ingiuriose contro le donne, ha usato parole imperdonabili e indegne, ha detto che la battaglia contro la violenza sulle donne è una sciocchezza, aggiungendo, cito testualmente: “Care donne, se gli uomini non vi vanno bene allora scopatevi i cavalli”.

Non abbiamo perciò alcun bisogno al nostro interno di squilibrati, estremisti, saluti romani e mele marce che sono soltanto di danno alla nostra causa.

Andate fuori, via dal nostro partito: qui per voi non c’è spazio”

