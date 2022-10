SANGIULIANO INSULTA IL POPOLO UCRAINO: “IN MOLTI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI, OLTRE AI TEDESCHI CHE LI GUIDAVANO, LA BASSA FORZA CHE STERMINAVA GLI EBREI ERA FATTA DAGLI UCRAINI”



«Storicamente la Crimea è sempre stata russa: da un punto di vista culturale, etnico, economico, religioso», come dimostra il referendum del 2014 in cui anche «molti ucraini hanno votato per l’annessione» a Mosca. E l’Ucraina anti russa? Si riconosce dall’uso di «simboli del nazismo». Parole e scritti di Gennaro Sangiuliano, nuovo ministro della Cultura, che scatenano polemiche sui social.

A pochi giorni dai ragionamenti di Silvio Berlusconi su Putin che hanno messo in allarme i governi di tutto l’Occidente, la rete ripesca da libri e tv opinioni che molto somigliano alla versione russa del conflitto con l’Ucraina.

Ospite di La7 nel dicembre del 2018, da poco direttore del Tg2, Sangiuliano ricorda che fu Krusciov a cedere la Crimea all’Ucraina, quindi «chi dice che oggi non è russa avalla una decisione presa da un regime totalitario».

C’è poi il collaborazionismo: «Chi ha studiato la Shoah e la tragica persecuzione degli ebrei sa che in molti campi di sterminio nazisti, oltre ai tedeschi che li guidavano, la bassa forza che sterminava gli ebrei era fatta dagli ucraini. Oggi quei movimenti ucraini che sono fortemente anti russi usano i simboli del nazismo».

Nel 2015, nel libro “Putin, vita di uno zar”, Sangiuliano scriveva del referendum seguito all’invasione russa dell’anno prima, sottolineando il dato del 97,38% di voti favorevoli

Seppur il voto «non era stato riconosciuto come legittimo da gran parte della comunità internazionale», per il ministro è ancora più vero che «nessuno «degli osservatori ha mosso «obiezioni sulla regolarità del voto».

Peccato che le elezioni fossero taroccate e che i sedicenti “osservatori” fossero esponenti politici legati alla Russia. Ma questo Sangermano non lo dice.

(da agenzie)

