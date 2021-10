IMMAGINI DEL 2008 CHE IMMORTALANO I DUE, LEI ERA MINISTRO



Nella prossima inchiesta di Report ci saranno anche delle immagini risalenti al 2009 in cui il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, scorta Giorgia Meloni, all’epoca Ministra della Gioventù, alla commemorazione di Acca Larentia.

Immagini che oggi tradiscono un po’ il messaggio che in queste ore Fratelli d’Italia, soprattutto per voce della sua leader, vorrebbe trasmettere: ovvero quella di una totale estraneità al mondo del fascismo.

Nel post con cui Report annuncia il servizio si legge, “Acca Larentia è diventata ormai da anni uno dei principali luoghi di ritrovo dell’estrema destra romana e, come documentano le immagini della visita di Meloni, già all’epoca sulle mura esterne comparivano murales di croci celtiche e simboli runici”.

Suonano quindi come note stonate le parole pronunciate nel video fiume dal leader politico che oggi intercetta più consenso, Meloni si è detta fermamente contraria al fascismo e a tutto quello che rappresenta.

Tantissime sono state le contestazioni alla posizione di eterna ambiguità in cui galleggia Fratelli d’Italia.

(da agenzie)

