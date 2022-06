IL SETTIMANALE AMERICANO CITA TRE FONTI E PARLA ANCHE DI UN TENTATIVO DI OMICIDIO A CUI PUTIN SAREBBE SCAMPATO A MARZO



La salute del presidente russo Vladimir Putin è oggetto di continuo monitoraggio da parte delle agenzie di intelligence occidentali, che producono regolarmente rapporti di analisi sull’argomento.

Il quarto e più recente “assessment” dell’intelligence Usa conterrebbe, secondo il settimanale americano Newsweek, due notizie rilevanti.

La prima: Putin sarebbe stato operato di cancro nello scorso aprile perché affetto da un tumore in stadio avanzato.

La seconda è la conferma del fatto che ci sarebbe stato un tenatativo di assassinarlo a marzo, una circostanza di cui aveva già parlato il capo dell’intelligence militar ucraina Kyrylo Budanov.

Newsweek cita tre fonti di tre diverse agenzie americane: la direzione nazionale dell’Intelligence, l’Aeronautica e l’agenzia di intelligence della Difesa.

Tutte confermerebbero la malattia di Putin e il fatto che il presidente sia sempre più “isolato”.

Al Cremlino, scrive Newsweek, “sentendo avvicinarsi la fine, la lotta di potere non è mai stata tanto intensa”, un’incertezza che pesa sulla guerra e sul destino dell’Ucraina.

