HANNO VOTATO A FAVORE CENTRODESTRA E M5S (CLAMOROSO AUTOGOL)



Ai presidenti dei gruppi parlamentari di Montecitorio verrà corrisposta dalla Camera una indennità aggiuntiva pari a quella già erogata ai presidenti di commissione, pari a 2.226,92 euro lordi al mese, 1269,34 euro netti.

L’indennità arriverà anche per i presidenti delle componenti del gruppo Misto, ma ridotta alla metà.

Lo ha deciso l’Ufficio di presidenza di Montecitorio con una delibera, la 45/2023, di cui l’Ansa ha preso visione.

L’ok non è arrivato all’unanimità. A quanto viene riferito all’Adnkronos, infatti, avrebbero votato a favore il centrodestra e Movimento 5 Stelle, mentre Pd, Verdi-Sinistra e Roberto Giachetti di Iv si sono astenuti.

Per il 2023 l’indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari. Dal 2024 l’indennità sarà erogata direttamente dalla Camera.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Luglio 13th, 2023 at 20:06 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.