IL RUBLO SI È INDEBOLITO DEL 25% QUEST’ANNO, ENTRANDO DI DIRITTO NEL CLUB DELLE PEGGIORI VALUTE INTERNAZIONALI



Il rublo è in netta flessione e scende sotto la soglia di 100 sul dollaro (98,950), per la prima volta da marzo dello scorso anno.

La valuta russa si è indeboilita nonostante la decisione della Banca Centrale di interrompere gli acquisti di valuta estera sul mercato interno fino alla fine del 2023.

Il rublo, secondo quanto riporta Bloomberg, quest’anno si è indebolito di circa il 25% rispetto al dollaro, posizionandosi tra le peggiori valute dei mercati emergenti insieme alla lira turca e al peso argentino.

Prosegue il calo del rublo. Alla Borsa di Mosca, l’euro ha superato quota 110 rubli per la prima volta dal 23 marzo 2022. Lo riporta la Tass.

(da agenzie)

