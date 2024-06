IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA, COMPAGNO DELLA SENATRICE, HA REGISTRATO LE PAROLE E COMMENTA: “TI RINGRAZIO PER L’APLOMB, SEI SEMPRE UN SIGNORE”



La frase è pronunciata in dialetto estense, si sente mentre l’ex assessore alla Cultura Marco Guinelli è al telefono in vivavoce con Fabio Anselmo, candidato del centrosinistra uscito sconfitto dalle elezioni comunali contro il sindaco rieletto Alan Fabbri.

E’ proprio quest’ultimo ad averla gridata all’altro capo del telefono contro l’avversario. «Anselmo, fat dar in tal cu*. Fat dar in tal cu* ti ec l’altra pu***na», avrebbe detto il primo cittadino di Ferrara, cresciuto nella Lega e candidato nel 2014 alla presidenza della Regione contro Stefano Bonaccini.

Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi nel caso dell’omicidio di Stefano Cucchi e attuale compagno della senatrice Avs Ilaria Cucchi, stava registrando quella telefonata, poi diffusa dal quotidiano locale Estense.com, ed è netto sulle parole che ha pronunciato Fabbri: «Ecco perché non ho fatto i complimenti per la vittoria nelle elezioni al mio sfidante», dice pubblicando il video della telefonata che avrebbe ricevuto nel pomeriggio di domenica e spiegando di essere stato insultato, sia lui che la compagna, «ti ringrazio per l’aplomb Alan, sempre un signore».

(da Open)

This entry was posted on mercoledì, Giugno 12th, 2024 at 19:59 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.