VISTI I SONDAGGI, I POSTI A BRUXELLES PER I LEGHISTI SARANNO POCHI. E DARE SPAZIO ALL’AUTORE DEL “MONDO AL CONTRARIO” FARÀ INCAZZARE GLI ESPONENTI STORICI (GIÀ IN MOLTI HANNO PRESO LE DISTANZE)



“Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo”. Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini a Milano.

“Sono contento che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere anche il generale Vannacci, in nome della libertà e del patriottismo”.

“Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega”. Così all’ANSA Il generale Roberto Vannacci, dopo l’annuncio della sua candidatura da parte del leader della Lega.

(da agenzie)

