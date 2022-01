IL SEGRETARIO DEL PPE LO INCENSA SUPERANDO IL COMUNE SENSO DEL PUDORE



Berlusconi vuole andare al Quirinale e agisce come se si trattasse di un palinsesto di Rete 4 e della Mediaset della sua discesa in campo dove tutti incensavano l’uomo di Arcore dalla mattina alla sera.

Così dopo aver fatto intervistare sul giornale di famiglia l’esponente del Ppe per sostenere il suo arrivo al Quirinale i salamelecchi sono continuati con altri spot pubblicitari semi-mascherati.

“Grazie al mio amico Antonio Lopez, segretario generale del Ppe, per le parole che ha voluto riservarmi nella sua intervista a IlGiornale. Siamo la colonna portante dell`Ue, vogliamo istituzioni sempre più moderne ed efficienti, capaci di affrontare sfide difficili come il Covid”. Parole dirSilvio Berlusconi a proposito dell’intervista rilasciata da Lopez in cui parla della possibile elezione del Cavaliere al Quirinale come una “vittoria per l’Italia e per l’Ue”.

