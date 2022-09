ORBAN (PER NON PERDERE 7,5 MILIARDI) AMMETTE: “IN EFFETTI SONO NECESSARIE MISURE ANTI-CORRUZIONE E UNA RIFORMA DEGLI APPALTI DA CONCORDARE CON L’EUROPA”



“Non non sono d’accordo con ciò che l’UE sta facendo con l’Ungheria. Noi siamo in mezzo a una guerra, fatta contro l’occidente, noi non abbiamo interesse a spaccare l’Europa ma a compattare l’Europa contro gli avversari. All’Onu l’Ungheria non ha votato con la Russia ma con l’Europa”

A dirlo, intervistata da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, su Rai tre, la leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni: parole pronunciate proprio mentre il governo ungherese di Viktor Orban ammetteva implicitamente di aver commesso degli errori dichiarando di voler chiudere entro novembre la vertenza politica con l’UE che rischia di costarle un taglio ai fondi europei pari a 7,5 miliardi di euro.

Mentre Meloni si schierava con l’Ungheria e contro Bruxelles, infatti, proprio la stessa Ungheria affermava di voler fare alcune “concessioni”, un pacchetto di leggi “concordato” che comprendesse l’istituzione di un’autorità indipendente anti-corruzione, una riforma degli appalti e altre misure in chiave della lotta alla corruzione.

(da Fanpage)

