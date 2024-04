I VIGILI DEL FUOCO: “I LOCALI SONO SOMMERSI”… L’ESPLOSIONE E’ AVVENUTA AL PIANO -9, A CIRCA 30 METRI DI PROFONDITA’



Un’esplosione si è verificata intorno alle 15 di oggi nella centrale idroelettrica di Bargi, sul bacino artificiale di Suviana, nell’Appennino Bolognese. Quattro operai hanno perso la vita, mentre tre risultano ancora dispersi. I feriti, di cui cinque gravi, sono stati trasferiti in elisoccorso negli ospedali di Cesena e Parma, Le condizioni di uno dei due operai soccorso all’ospedale Bufalini di Cesena sono gravi: è ricoverato al Centro Grandi Ustionati e la prognosi resta riservata. Sul posto sono impegnati nelle operazioni di ricerca più di sessanta vigili del fuoco, e anche i sommozzatori. La diga non sarebbe stata coinvolta nell’incidente.

Il fatto è avvenuto al piano sotterraneo -9, circa trenta metri di profondità e sotto il lago adiacente. Dalle prime ricostruzioni, un grosso generatore di corrente è esploso, scatenando un incendio e sfondando una parete, dalla quale sta entrando l’acqua del bacino di Suviana. Con almeno due salme e cinque uomini coscienti ma gravemente ustionati estratti, i soccorritori stanno tuttora cercando di accedere ai locali coinvolti, dall’interno della centrale e attraverso il lago.

Secondo quanto raccontato dal sindaco di Camugnano, Marco Masinara, «alcuni operai stavano facendo dei lavori di manutenzione alle turbine – ha raccontato -, erano all’opera squadre provenienti anche da altre parti d’Italia e alcuni di loro erano dipendenti di aziende appaltatate da Enel Green Power. Pare che ci sia stato il crollo di un solaio».

Da diversi giorni, si stavano eseguendo dei test di pompaggio, in un sistema fatto da due bacini, uno a monte e l’altro a valle, che producono energia elettrica con lo spostamento dell’acqua. «Tutti i locali – dice Luca Cari, dirigente della comunicazione d’emergenza del comando generale dei Vigili del Fuoco – sono invasi dal fumo. Gli uomini stanno intervenendo con gli autoprotettori perché altrimenti sarebbe impossibile operare in sicurezza».

Nelle prime ore, il comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici, aveva raccontato all’emittente e-tv Rete7: «I locali sono sommersi d’acqua, stiamo lavorando per abbassare le temperature. Per prestare soccorso serve visibilità e temperature compatibili con la presenza umana. Quando arriveremo al piano dell’incidente potremmo fare i conti più precisamente».

«In quei piani c’erano i trasformatori. Le cause non le sappiamo – ha aggiunto Turturici -. Servirà la testimonianza di chi era sul posto. Al momento è difficile ipotizzare una determinata tipologia di scenario o un’altra».

(da agenzie)

