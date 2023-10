ERA DIRETTO A STRASBURGO MA SI E’ INSERITO SUI BINARI SBAGLIATI… L’IRONIA SUI SOCIAL: “NON E’ VERO CHE SIAMO IL PARLAMENTO DI TOPOLINO”



Meglio la plenaria del Parlamento europeo o una gita a Disneyland? Questa mattina un treno che trasportava centinaia di deputati e funzionari dell’Eurocamera da Bruxelles a Strasburgo si è fermato per una sosta decisamente insolita.

Dopo aver lasciato l’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, il convoglio avrebbe dovuto dirigersi verso la sede francese del Parlamento europeo, ma evidentemente si è infilato sui binari sbagliati.

Il risultato? Gli eurodeputati si sono ritrovati all’improvviso a Marne la Vallée Chessy, cittadina nota per ospitare l’enorme parco a tema di Disney. Il treno su cui viaggiavano eurodeputati e funzionari è uno dei convogli speciali previsti dai trattati dell’Unione europea, istituiti appositamente per spostare i dipendenti dell’Eurocamera tra le due sedi di Bruxelles e Strasburgo in occasione delle plenarie.

Alla fine l’incidente di percorso è costato ai passeggeri meno di un’ora di ritardo. In tanti però si sono riversati sui social per raccontare il simpatico imprevisto.

«Team Disneyland», ha scritto l’eurodeputata olandese Samira Rafaela su X postando una foto sul treno in compagnia di un collega. Mentre un ufficiale Ue ha raccontato a Politico: «Purtroppo non siamo riusciti a scendere. Qui stanno praticamente ridendo tutti per la follia della situazione».

Il deputato tedesco dei verdi Daniel Freund si affretta a evitare spiacevoli associazioni tra l’Eurocamera e Disneyland, precisando: «Non siamo il Parlamento di Topolino». Ma c’è anche chi, come l’assistente Emmanuel Foulon, approfitta della situazione per suggerire al Parlamento europeo un nuovo slogan da adottare: «Dove i sogni diventano realtà».

(da agenzie)

