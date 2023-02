IN UN PAESE CIVILE, UN MINISTRO CHE COMPIE “UN ATTO ILLEGALE” ANDREBBE SUBITO A CASA



Il governo Meloni ne vietò lo sbarco, definendo quei 35 naufraghi rimasti sulla nave un “carico residuale”.

Ma adesso il tribunale di Catania dà torto all’esecutivo. Lo fa a seguito del ricorso d’urgenza presentato dai naufraghi soccorsi dalla Ong Sos Humanity1 l’8 novembre 2022 dopo che a 35 di loro non era stato permesso di sbarcare perché “non idonei”.

Il tribunale di Catania con un’ordinanza ha dichiarato illegittimo il decreto interministeriale del governo Meloni che prevedeva il cosiddetto “sbarco selettivo”.

“Il citato decreto è, pertanto, illegittimo in quanto consente il salvataggio solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali in materia di soccorso in mare”, si legge nell’ordinanza

Lo sbarco fu poi consentito dopo le visite mediche a bordo dei medici del ministero della Salute. L’ordinanza fa luce sul fatto che nel rispetto delle leggi sul soccorso in mare lo sbarco in porto avrebbe comunque dovuto riguardare tutti i naufraghi e non soltanto una parte.

(da La Repubblica)

