COMPLIMENTI A QUEI POLITICI ITALIANI CHE AMANO FREQUENTARE LE AMBASCIATE DI QUESTI CRIMINALI TERRORISTI



«L’esecuzione, la morte», ma non «per fucilazione bensì per impiccagione»: una «morte umiliante».

Questo è quello che meritano i militanti del battaglione Azov, secondo due civili citati dall’ambasciata russa in Gran Bretagna.

Questo messaggio è infatti apparso sul loro profilo Twitter ufficiale, scatenando immediatamente la veemente reazione di Kiev. Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza ucraina, ha ribattuto su Telegram: «La Russia è uno Stato terrorista. Nel XXI secolo, solo i selvaggi e i terroristi possono parlare a livello diplomatico del fatto che le persone meritano di essere giustiziate per impiccagione. La Russia è uno Stato sponsor del terrorismo. Quali altre prove sono necessarie?».

Anche lo stesso Twitter non ha potuto fare a meno di prendere posizione. Ha deciso tuttavia di non eliminare il Tweet, spiegando nel disclaimer che ora appare prima del post: «Questo tweet ha violato le Regole di Twitter sulla condotta relativa all’odio. Tuttavia, Twitter ha stabilito che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il tweet rimanga accessibile».

(da agenzie)

Correlati