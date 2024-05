ORA L’ULTIMO “REGALO”: UNA POLTRONA DI PRESTIGIO PER LA SORELLA DI EZIO, PAOLA SIMONELLI, INSERITA NELLA LISTA DEL NUOVO BOARD DI LEONARDO, COME COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE



C’è anche l’amichettismo legale. Nel senso degli avvocati e dei professionisti, tributaristi e commercialisti, coinvolti nel gran ballo delle nomine e dei posti di potere assegnati in nome della vicinanza al governo Meloni e della rete di rapporti personali con i fratelli e le sorelle d’Italia.

Maurizio Leo, titolare di uno studio tributario con sedi a Roma, Milano, Torino e Napoli, è oggi viceministro dell’Economia, dopo aver fatto politica nel Msi, poi in Alleanza nazionale, infine in Fratelli d’Italia.

È molto legato professionalmente a Ezio Simonelli, commercialista e titolare di uno studio legale tributario a Milano, amico di Silvio Berlusconi e con incarichi in società del suo gruppo (Mondadori, Mediaset). Simonelli è stato anche il commercialista di Daniela Santanchè.

Ma è entrato nelle cronache perché ha ristrutturato, con seguito di inchiesta per abusi edilizi da cui è stato infine assolto, un vecchio rudere in Sardegna, trasformato in una residenza per vip che ha ospitato negli anni personaggi come George Clooney, Cristiano Ronaldo e anche al dittatore kazako Nursultan Nazarbaev.

Leo aveva progettato di unire le forze per aprire uno studio comune con Simonelli. La nomina a viceministro, nell’ottobre del 2022, ha bloccato la fusione, ma non i rapporti. Il ministro non dimentica gli amici.

Ed ecco dunque che nel giugno 2023 il ministero dell’Economia nomina Simonelli nel consiglio d’amministrazione di Amco, società del Mef che gestisce i crediti deteriorati.

Nel febbraio 2024, altra nomina: Simonelli diventa membro dell’organo di vigilanza di Milano -Cortina 2026, la società per le Olimpiadi invernali.

Premiata anche la socia di studio di Simonelli, Lucia Foti Belligambi che, senza alcuna precedente esperienza di consigliere, nell’aprile 2023 è stata nominata su indicazione del Mef nel consiglio d’amministrazione del Monte Paschi di Siena.

Ora è arrivato l’ultimo premio: una poltrona di prestigio per Paola Simonelli, sorella di Ezio e socia del suo studio. Il ministero dell’Economia l’ha inserita nella lista del nuovo board di Leonardo, come componente del collegio sindacale. La nomina doveva scattare ieri, all ’assemblea ordinaria in prima convocazione, ma è slittata al 24 maggio, in seconda convocazione.

(da il Fatto quotidiano)

