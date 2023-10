A DARE L’ANNUNCIO E’ STATO LO STESSO DISEGNATORE… IL QUOTIDIANO GLISSA: “IL CONTRATTO E’ SCADUTO”



Una vignetta sul primo ministro Benjamin Netanyahu è costata il posto a Steve Bell. Lo storico disegnatore del Guardian è stato licenziato dal quotidiano progressista britannico perché il disegno è stato considerato “antisemita”.

A dare la notizia è stato lo stesso Bell dopo più di quarant’anni di lavoro per il Guardian. «Mi hanno cacciato» ha detto il noto disegnatore. Il giornale ha replicato con un comunicato, limitandosi a confermare che non gli è stato rinnovato il contratto.

Nella vignetta Bell ritraeva Netanyahu con guantoni da pugile, con uno dei quali impugna un bisturi puntato sul proprio ventre scoperto, su cui ha tracciato un taglio con i contorni della striscia di Gaza.

Nella didascalia, il premier israeliano affermava: «Residenti di Gaza, uscite subito di qui!». Come dire che è stato lo stesso Netanyahu a partorire Hamas.

Appena vista il quotidiano non l’aveva accettata, la direzione l’aveva definita «inaccettabile», ma, alla fine, è finita ugualmente sui social, scatenando non poche polemiche.

«È diventato quasi impossibile disegnare qualcosa sul Guardian che riguardi Israele senza venire accusati di antisemitismo» ha affermato il vignettista inglese, commentando la polemica su X.

Un portavoce del quotidiano progressista, interpellato dal Daily Telegraph, ha dichiarato che il contratto in scadenza del disegnatore «non è stato rinnovato», notando che le vignette di Bell sono state «una parte importante del Guardian negli scorsi quarant’anni», ringraziandolo e augurandogli «il meglio per il futuro».

I critici di Bell hanno visto nell’immagine un riferimento a Shylock, l’usuraio ebreo del dramma di William Shakespeare “Il mercante di Venezia”, che esige «una libbra di carne» dal gentiluomo veneziano Bassanio se non sarà in grado di restituirgli i suoi soldi: un personaggio spesso accusato di rappresentare uno stereotipo antisemita.

Il disegnatore ha risposto, invece, che si tratta di un’allusione a una vignetta del disegnatore americano David Levine degli anni Sessanta, in cui il presidente americano Lyndon Johnson appariva con una cicatrice a forma del Vietnam sulla schiena. Per questo, aggiunge, la vignetta su Netanyahu da lui inviata al Guardian la settimana scorsa recava la scritta «omaggio a David Levine».

Per Steve Bell questa situazione non è nuova. Non è la prima volta che viene accusato di antisemitismo. Nel 2020 suscitò una controversia analoga con una vignetta che ritraeva Keir Starmer, nuovo leader del partito laburista britannico, nell’atto di offrire la testa del suo predecessore Jeremy Corbyn su un piatto d’argento. L’immagine fu paragonata a un quadro di Caravaggio intitolato “Salomé con la testa di Giovanni Battista”, ispirato alla storia dell’Antico Testamento in cui Salomé, la figlia del re Erode, chiede la testa di Giovanni Battista, il santo che battezza Gesù, e viene accontentata.

(da agenzie)

