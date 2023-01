LA LEGGE INTERNAZIONALE PARLA CHIARAMENTE DI “PORTO SICURO PIU’ VICINO”



È braccio di ferro tra il Viminale e Medici Senza Frontiere per l’attracco della nave Geo Barents con 73 persone a bordo di cui 16 minori. Dopo la Ocean Viking, anche all’imbarcazione di ricerca e soccorso di Msf è stata assegnato il porto di Ancona.

Ma il capomissione Juan Matias Gil spiega tutto il disagio di una decisione simile, rivolgendosi direttamente al ministero dell’Interno: «In base alle leggi internazionali marittime, l’Italia dovrebbe assegnare il luogo sicuro più vicino alla Geo Barents, mentre per raggiungere Ancona ci vorranno almeno 3 giorni e mezzo e le condizioni meteo sono pessime», chiarisce. «Assegnare un porto più vicino avrebbe soprattutto un impatto positivo sulla salute fisica e mentale dei sopravvissuti a bordo. Chiediamo pertanto al Ministero dell’Interno l’assegnazione di un luogo sicuro più vicino che tenga in considerazione la posizione attuale della Geo Barents».

Poche ore fa la nave della Ong Medici senza frontiere, in acque internazionali davanti alle coste della Libia, ha soccorso 16 minori non accompagnati. Erano 73 in tutto i migranti a bordo della piccola imbarcazione individuata, instabile e sovraffollata. «Un’altra barca in pericolo sulla rotta di migrazione marittima più pericolosa al mondo», ha scritto su Twitter dal proprio profilo la stessa Ong, spiegando che sono stati tratti tutti in salvo e ora una équipe medica sta valutando le loro delle condizioni di salute.

Appena pochi giorni fa, la nave era stata impegnata in altri due salvataggi e, con 85 naufraghi a bordo, aveva raggiunto il porto di Taranto per farli sbarcare. Entrambe le operazioni erano state fatte su richiesta dell’Imrcc (Italian Maritime Rescue Coordination Centre). Il team di Msf aveva fornito la documentazione dell’Unhcr per fare domanda d’asilo.

(da agenzie)

