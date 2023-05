GLI AGENTI DELL’INTELLIGENCE RUSSA NON HANNO PARTECIPATO DIRETTAMENTE ALLA VICENDA, PERCHÉ TROPPO ALTO ERA IL TIMORE CHE POTESSERO ESSERE SEGUITI. PERCIÒ NELL’IMPRESA SONO STATI USATI CRIMINALI SERBI



Un gruppo criminale serbo ha aiutato a far uscire dall’Italia Artem Uss, il trafficante russo figlio dell’ex governatore di Krasnojarsk, accusato di comprare componenti militari sotto sanzioni per farle entrare in Russia, e petrolio venezuelano importato illegalmente, di cui Washington chiedeva l’estradizione con l’accusa di evasione delle sanzioni e traffico illegale di armi e petrolio.

Lo riferisce il Wall Street Journal, citando una fonte a conoscenza della vicenda.

Uss, secondo le fonti sentite dal WSJ, cambiò auto almeno una volta e ha attraversato diverse frontiere per recarsi in Serbia, da dove sarebbe volato a Mosca.

L’intelligence russa non ha partecipato direttamente alla vicenda, perché troppo alto era il timore che potessero essere seguiti. Perciò nell’impresa sono stati usati elementi criminali serbi che agivano già in outsourcing in Italia.

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Maggio 31st, 2023 at 15:14 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.