PASSA LA MOZIONE DEL M5S GRAZIE A 12 FRANCHI TIRATORI DEL CENTRODESTRA



Una dozzina di franchi tiratori nelle file del centrodestra nel Consiglio regionale della Lombardia ha fatto passare a voto segreto una mozione del Movimento 5 Stelle che impegna il Pirellone a patrocinare il Pride di Milano, previsto per il prossimo 2 luglio.

L’edificio si colorerà con l’iconica bandiera arcobaleno, e la Regione, il Consiglio o un loro delegato sarà presente alla sfilata indossando la fascia istituzionale.

La mozione, primo firmatario Simone Verni, impegna in questo senso il governatore Attilio Fontana “come gesto simbolico e al tempo stesso tangibile di testimonianza di questa istituzione finalizzato a sostenere l’allargamento dello spettro delle tutele e dei diritti di tutti i cittadini lombardi, specialmente di chi, ancora oggi, è vittima di discriminazione e violenza determinata dall’orientamento sessuale”.

Il testo ha ricevuto 39 voti favorevoli e 24 contrari, nonostante fossero presenti in aula soltanto 27 membri del centrosinistra.

Erano 7 anni che il Pirellone negava il suo patrocinio al Pride. “Finalmente un gesto simbolico, ma concreto a sostegno di una Lombardia maggiormente inclusiva”, ha commentato soddisfatto Verni. Dal Pd Paola Bocci osserva: “Ci è voluto il voto segreto per illuminare il Pirellone e riconoscere i diritti di tutti”.

Dura la reazione della Lega, che aveva espressamente chiesto di votare contro: “La partecipazione formale al gay pride del 2 luglio è una inutile ostentazione offende i valori cristiani”.

