LE PEN ROMPE CON AFD, SALVINI SI ADEGUA E LA SEGUE… MA FINO A IERI NON SI ERANO ACCORTI CHE ERANO SEDUTI ACCANTO A DEI NEONAZISTI?



Il Rassemblement National (Rn), partito populista di destra francese legato a Marie Le Pen, ha deciso di rompere i rapporti in Europa con il partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschland (AfD). «Posso confermare che abbiamo deciso di interrompere i rapporti e che non siederemo più con loro durante il prossimo mandato», ha detto a LaPresse un membro della delegazione a Bruxelles del presidente di Rn, Jordan Barella.

Tra i principali motivi della rottura le recenti dichiarazioni del principale candidato di AfD alle elezioni europee, Maximilian Krah, che in un’intervista non aveva condannato e preso le distanze dagli appartenenti alle SS.

La delegazione della Lega al Parlamento Europeo fa poi sapere che «Come sempre, Matteo Salvini e Marine Le Pen sono perfettamente allineati e concordi»

(da agenzie)

