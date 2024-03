RENZI APPOGGERA’ IL CENTRODESTRA, CALENDA LO FARA’ A BREVE DOPO ESSERSI LAMENTATO PERCHE’ ELLY NON GLI RISPONDE AL TELEFONO (E LO CREDO…)



Per quanto riguarda le Regionali in Basilicata, si è da poco concluso un tavolo che ha portato a definire il perimetro della coalizione, con Pd, M5s, Verdi, Sinistra italiana e socialisti (senza Azione e Italia viva). Il nome su cui si potrebbe chiudere la trattativa è quello di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera, sostenuto soprattutto dai dem lucani. Ma ancora non ci sono conferme ufficiali di un’intesa raggiunta.

Ieri era arrivato l’annuncio del ritiro della candidatura da parte di Domenico Lacerenza, candidato indicato da Pd, M5s, Avs e +Europa, dopo le polemiche tra fronda interna del Pd locale, Calenda e Renzi.

In giornata si dovrebbe sapere se Elly Schlein è riuscita a ricomporre il campo largo, unica possibilità per avere possibilità di essere competitivi con il centrodestra del governstore uscente Bardi.

Bardi che ha già ricevuto l’appoggio dei renziani (ovviamente) e spera di ottenere anche quello di Calenda (come da programma fissato da tempo)

(da agenzie)

