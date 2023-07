PARLANO QUELLI CHE DA 50 ANNI HANNO ACCETTATO TUTTO PER UNA POLTRONA: TRA TUTTI E DUE NON SI SA CHI FA PIU’ PENA



C’è un pezzo di Fratelli d’Italia che non è soddisfatta del viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti. La sua svolta istituzionale, governista, filo-americana, filo-Ucraina, pienamente inserita nei giochi di Bruxelles (e non più anti-Sistema) non è andata giù agli ex missini che ricordano la Fiamma collocata altrove.

Già la presenza al governo di una “esterna” come Daniela Santanché è un cazzotto nello stomaco per gli ortodossi di Colle Oppio. I guai giudiziari della Pitonessa e il conseguente attaccamento alla poltrona sono kryptonite per chi si è sempre riconosciuto in una Destra legalitaria e un po’ manettara. Senza contare le accuse di stupro al figlio di Ignazio La Russa e gli scivoloni, uno dopo l’altro, del presidente del Senato (dai nazisti uccisi a via Rasella “banda di semi-pensionati” fino alla difesa d’ufficio di Lorenzo Apache, “mio figlio non ha compiuto atti penalmente rilevanti”).

C’è un 25% di Fratelli d’Italia che soffre, alla faccia del partito monolite: una fronda insorgente non si riconosce nella rapida trasformazione della Ducetta. A palazzo Chigi, obnubilata dal potere, “io so’ Giorgia” ha iniziato a coltivare il sogno di diventare la “Merkel del Mediterraneo” tra un “piano Mattei” e l’ambizione di essere la zarina dei Conservatori al Parlamento europeo. Del passato, chissenefrega! In poco tempo, da trumpiana è diventata amica di Biden davanti al quale si è pure convertita all’ecologismo, riconoscendo l’emergenza del “climate change”.

L’intervista de “la Stampa” a Gianni Alemanno, ex colonnello di Alleanza nazionale è un segnale al mondo mal-destro inquieto per il nuovo corso della Meloni. L’ex sindaco di Roma attacca il filo-atlantismo senza limitismo della premier, il suo ruolo subalterno a Washington.

Ha parole durissime anche sull’errore di non riconoscere le emergenze economiche del Paese con la necessita’ di introdurre il salario minimo.

Finisce sulla graticola anche il taglio al reddito di cittadinanza “senza creare un’alternativa, non è la strada giusta”. E’ il grido di dolore, o di rancore, di un mondo ex missino che è insofferente per il liberismo filo-confindustriale che la premier ha deciso di abbracciare.

Il “fuoco amico” di un ex compagno di partito dei tempi di An è una spia di instabilità che inizia a montare anche all’interno della coalizione di Destra-centro, dove i tre partiti (Fdi, Lega e Forza Italia) sono in disaccordo su molti e temi e ciascuno ha, al suo interno, spinte centrifughe in grado di destabilizzare il governo (altro che maggioranza coesa, come amano ripetere i ministri e i menestrelli di Giorgia).

Sull’Autonomia regionale la Lega spinge, incalza e, soprattutto, minaccia. Da Zaia a Calderoli, non sono mancati “pizzini” al governo: la riforma s’ha da fare, pena la fine dell’alleanza e tanti saluti al governo. I leghisti riescono a litigare con i Fratelli d’Italia perfino sulle vicende marginali, come la decisione del Consiglio regionale del Veneto di invitare il filo-Putin Alessandro Orsini a tenere una “lectio magistralis”. I meloniani hanno disertato l’incontro in polemica con una scelta considerata inopportuna. Reciprosco scambio di accuse e via svelenando.

In Forza Italia l’apparente stabilità, con Tajani in versione Re Travicello, è solo un effetto ottico. Non solo perché la minoranza di Ronzulli, Mule’ e Cattaneo spinge per ribalatare i rapporti di forza, ma perché dopo il Congresso di aprile 2024 e le europee di giugno, i figli del Cav dovranno capire cosa farsene di un partito costoso, indebitato e non funzionale agli interessi della Real Casa.

Se Forza Italia deflagra, con conseguente diaspora di deputati e senatori, il governo puo’ andare in affanno. Persino finire gambe all’aria: al Senato la maggioranza non un vantaggio così rassicurante…

E poi ci sono le tensioni internazionali con la Francia, la sconfitta in Spagna di Vox, le polemiche interne per le esternazioni fuori luogo del “first boyfriend” Andrea Giambruno, le tensioni con i magistrati per la riforma della Giustizia, l’insofferenza di Pechino per la decisione di smollare “la Via della Seta” (con elevato rischio di contraccolpi economici per l’Italia).

Il Quirinale è indispettito per alcune scelte del governo, dalla Giustizia alle concessioni balneari fino ai rapporti internazionali (il Colle non vuole problemi con l’amico Macron). Se aggiungiamo i continui botta e risposta con l’Europa per i ritardi sul Pnrr, le tensioni di piazza per il taglio al reddito di cittadinanza e il movimentismo di Matteo Salvini, che un cantiere e l’altro vuole riprendersi la scena, si inizia ad annusare un autunno caldo per donna Giorgia. E sono passati solo pochi mesi dall’inizio del suo governo. Auguri!

(da Dagoreport)

This entry was posted on domenica, Luglio 30th, 2023 at 19:56 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.