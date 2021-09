“INGIUSTO CHE I CONTRIBUENTI PAGHINO CON SOLDI PUBBLICI LO STIPENDIO A CHI HA SCELTO DI NON VACCINARSI”



Il taglio dello stipendio per i non vaccinati, secondo il ministro della salute tedesco Jens Spahn, è “una misura dovuta per rispetto dei contribuenti”.

Così più di un Land si è attrezzato: in Bassa Sassonia e in Baden-Wuerttenberg partirà da lunedì prossimo, 15 settembre, la totale sospensione del corrispettivo a chiunque – scegliendo di non vaccinarsi – debba affrontare l’isolamento post-contagio. §

Al momento, infatti, ai dipendenti in quarantena viene comunque corrisposto uno stipendio pieno, anche per i giorni di lavoro sospeso. Si tratta di un diritto stabilito dalla legge tedesca sulla protezione dalle infezioni.

Siccome però sono i contribuenti a finanziare le integrazioni sostitutive del salario, la logica del ministro Spahn è che sia ingiusto costringere la collettività a pagare per coloro che avrebbero potuto evitare la quarantena vaccinandosi.

Secondo l’agenzia di stampa Epd, Spahn ha chiarito che la decisione spetta agli stati federali, e ha aggiunto: “Non vedo perché, alla lunga, dovrebbero essere gli altri a pagare, se qualcuno non sceglie la vaccinazione gratuita quando potrebbe farlo”.

In Nord Reno-Westfalia una decisione simile potrebbe essere presa questa settimana. Il ministro della salute dal Land, Larl-Josef Laumann, ha dichiarato: “Se mi prendo la libertà di non vaccinarmi, devo anche essere personalmente responsabile, fino in fondo, delle conseguenze che ne derivano”. La Renania-Palatinato autorizzerà invece le trattenute sullo stipendio a partire 1° ottobre. Anche l’Assia ha annunciato di volersi incanalare nella stessa direzione, ma non ha ancora indicato una data concreta.

Secondo il ministro della salute della Baviera Klaus Holetschek, il provvedimento è “legalmente possibile” nonostante l’Infection Protection Act, perché il regolamento prevede che la richiesta possa essere revocata se la quarantena avrebbe potuto essere evitata con la vaccinazione..

Nella sua regione i contribuenti hanno già versato circa 83 milioni di euro per garantire un salario ai no-vax in quarantena. “Non c’è più alcuna ragione per cui questo risarcimento debba essere pagato dai contribuenti”, ha detto ospita a un programma su ZDF.

(da agenzie)

